首批210多名韩企员工今通过中韩“快捷通道”赴华复工

中国210多名韩国企业员工今日（10日）启程前往中国天津复工，他们是首批申请通过“快捷通道”入境中国的韩国人。

据中新社报道，随着中韩疫情趋缓，两国在5月1日率先开通“快捷通道”，适用于韩国全境和中国10个省市。双方重要商务、物流、生产和技术服务等人员，在履行必要审批程序后可申请签证，经2019冠状病毒检测合格后，可在对方国家大幅缩短入境后隔离时间。

210多位来自三星集团下属公司的员工今日下午抵达仁川机场，在接受体温检查后登上飞机。他们大多从事电子、机电、显像器等技术工作。

三星显示有限公司副社长李玗钟指出，‘快捷通道’对于从事涉华业务的韩企有实质性意义，为企业节省了时间。他也期待，未来出台更多类似的创新性制度。

韩国外交部经济外交事务协调员李诚浩认为，疫情让全球经济面临困难，但韩中“快捷通道”释放了积极信号，“这对于恢复经济正常化意义重大”。

“快捷通道”为两国经贸合作提供了保障，中国是韩国第一大贸易伙伴国，两国各领域交流密切，每年双方人员往来超千万人次，2018年中韩贸易额超过3134亿美元（约4427亿新元）。

中国驻韩国大使邢海明当天接受采访时指出，中国是全球经济增长引擎，疫情对中国经济影响是暂时的，中国经济发展基本面的良好态势不会改变。

他说，中韩“快捷通道”是一个崭新的模式，既对两国恢复经济发展有重要作用，也在全球树立了抗疫合作的典范。

截至当地时间10日零时，韩国累计确诊病例1万0874个；过去24小时新增34个确诊病例。