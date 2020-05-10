湖南一名女干部疑似吸毒后身亡 涉及数名公职人员

中国湖南祁东县官方通报，该县一起聚集吸毒案件导致一名女子死亡，其中涉案公职人员。中国媒体此前报道，去世的女子施某君是祁东县文化馆副馆长，引起网民热议。

据祁东新闻网的报道，祁东县洪桥街道在5月3日发生一起非正常死亡警情，经查证，40岁的死者死者施某君在5月2日晚上，与其朋友共10人聚餐，餐后唱歌饮酒吸毒。次日凌晨，施某君因出现抽搐送县人民医院，经抢救无效死亡。目前其他九名涉毒人员已全部归案，公安机关正在对案件进行深入侦查，祁东县纪委监委也对其中涉案公职人员已展开党纪政务审查。

此前澎湃新闻报道，祁东县一网民在5月4日透露，该县文化馆一名80后女副馆长5月2日因酒后涉毒送医治疗。

多个官方信源证实，前述80后女副馆长施某君确实于5月3日18时非正常死亡，当地警方正介入调查此事。针对死前是否涉酒后吸毒，当地警方表示，需要对施某某进行尸检。

祁东县文化馆相关负责人介绍，施某某生于1980年，在馆内的业务能力很强，与同事之间关系也很好，曾多次获奖。他表示，对施某某个人生活并不了解。“我们也很悲痛，把她送到殡仪馆都凌晨一点多了。”该负责人称。

针对施某某死前是否涉酒后吸毒，该负责人表示，他听到该说法，但警方未正式通报，他们也不敢确定此说法是否属实。一切消息以当地警方调查或以当地宣传部通报为准。

该消息一被报道，中国网民也纷纷在微博上批评公职人员知法犯法，写道：“我们的公仆都这样了吗？”“干部还吸毒？要不要查查还有没有赌博的，这样黄毒赌贪就全了”。另也有网民要求彻查，指“背后说不得有千丝万缕的利益线”。

另据《新京报》报道，这并非祁东第一起公职人员涉毒事件。公开报道显示，2017年初，祁东县就一次性通报了12起党员和国家公职人员涉毒典型案例；而去年6月，当地官方报道透露，祁东县纪委监委不断强化基层公职人员“八小时外”监督管理，加大监督执纪问责力度，严肃查处了一批吸毒涉毒、参赌涉赌案件，近三年来，111人因涉毒涉赌问题被处分。

从更大范围看，近几年随着执纪的深入，全国多地都曝光过公职人员吸毒事件。公开报道显示，仅湖南一地，2016年市、县纪委通报的涉毒公职人员就近百人。而与祁东同样隶属衡阳市的衡阳县，更是专门出台了《关于党员、国家公职人员吸毒行为的处理办法》，明确坚持“涉毒嫌疑必检、涉毒疑犯必究、涉毒案件必挖、涉毒公职必查、涉毒场所必罚”。