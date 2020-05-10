吉林省委书记：舒兰市疫情严峻 须迅速进入战时状态

中国吉林省舒兰市今日（10日）风险级别被上调至高风险，该省省委书记巴音朝鲁今日（10日）指出，舒兰市的疫情形势非常严峻，必须按照高风险等级防控要求，迅速进入战时状态。

据彩练新闻客户端报道，巴音朝鲁今日主持吉林省疫情防控工作视频调度会议时指出，吉林省近四个月疫情防控形势保持平稳，这次舒兰市发生的聚集性疫情，给人民群众生命安全和身体健康造成严重威胁，教训十分惨痛，暴露出在常态化疫情防控方面还存在短板漏洞

他强调，要认识到疫情防控形势的复杂性和严峻性，克服麻痹思想、厌战情绪、侥幸心理、松劲心态，把做好疫情防控工作摆上极其重要位置，扎实做好“打持久战”的准备，决不能让来之不易的持续稳定形势发生逆转，让民众的艰辛努力前功尽弃。

巴音朝鲁指，目前舒兰市的疫情形势非常严峻，必须按照高风险等级防控要求，迅速进入战时状态，全面落实“五早”措施，即早发现，早诊断，早报告，早隔离，早治疗。

他也要求，吉林市、舒兰市要对确诊、疑似以及密切接触者行踪再进行一次全面梳理，对每个时间段、每条轨迹都要绝对清晰，把底数、去向彻底搞清楚，并及时向相关地区通报情况，实现信息共享。其他地区要对吉林市、舒兰市近期输入人员进行全面摸排，不留死角、不留盲区，彻底消除风险隐患。

另外，他也提出，要举全省之力，集中全省资源，扎实做好舒兰市防疫工作保障。他指出，全省各地区应支持舒兰市设立隔离场所，统筹宾馆、体育馆、医院等资资源，并调配物资以保障舒兰市防疫物资、生活物资充足。同时，也将从全省调配强有力医护人员组织医疗预备队，确保满足救治需求。





