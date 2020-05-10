台湾连续28天无本地病例　活动限制将逐步松绑

台湾今日（10日）没有新增2019冠状病毒疾病确诊病例，并已经连续28天无新增本地病例。台湾行政院长苏贞昌表示，台湾已守住社群感染的防线，许多活动限制将逐渐松绑。

据香港中通社报道，台湾流行疫情指挥中心指挥官陈时中在记者会上说，鉴于境外疫情仍然严峻，防疫策略还需要严守各项措施。若疫情稳定，会再放宽社会活动的限制，也建议放宽5月20日蔡英文就职典礼参与人数。

苏贞昌也在面簿发文表示，28天零本地确诊案例，象征着台湾已守住社群感染的防线，民众朝正常生活向前迈进了一大步。他称，许多活动限制将逐渐松绑，只要符合指挥中心的指引，希望民众可以多出门走走，活络消费，也让身心更健康。

目前，台湾当地的职业棒球联赛已经逐步开放球迷进场，医院也解除部分病房探病限制，观光旅游团则仍处于休息状态。交通部长林佳龙说，将配合指挥中心对于疫情的控制，逐步松绑旅游团出行。为了安全起见，会先与旅行社合作推出踩线团，作为未来旅游防疫措施的示范，如果连续一个月以上没有新增本地确诊，就会启动“防疫旅游团”。

截至5月10日，台湾累计确诊440例，其中349例为境外输入、55例为本地病例、36例为海军舰队病例。确诊病例中有六人死亡，366人解除隔离，其余持续住院隔离中。目前，仍有129名印度返台民众于集中检疫所接受医学观察。