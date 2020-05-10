中国海关总署点名16家医疗物资出口问题企业

中国海关总署昨日（9日）公布了全国海关查发的出口防疫物资质量安全不合格企业及相关产品清单，涉及口罩总量达186余万个，并点名了16家出口企业和与其相关的生产企业，其中一个企业是中国最大笔类出口公司。

据澎湃新闻报道，被点名的16家公司所出口的商品为非医用口罩、红外测温仪、医用手套和医用防护服。与近期海关大量披露的将“医用口罩”伪报为“非医用口罩”的违规出口货物不同，此次公布问题集中在“质量安全不合格”，如口罩破损、受污、过滤效率不合格、鼻夹易脱落、绳带不合格、超出保质期等。

这16家贸易公司中，贸易大省浙江与广东分别有四家，江苏有三家，其余分别来自山东、江西、湖北、四川和河南。

被点名公司中，来自浙江宁波的贝发集团股份有限公司以笔类产品制造为核心，是中国最大的笔类产品出口商，同时来自贝发集团的50万个一次性医用口罩也是此次数量最多的一批不合格产品，其不合格原因是“绳带断裂强力不合格”。

海关总署称，在全球疫情持续蔓延的特殊时期，为深化疫情防控国际合作、共同应对全球公共卫生危机，海关总署将全面加强出口防疫物资质量监管，严格规范出口秩序。

对于在出口环节查获的霉变、残损、受污、超出保质期以及经实验室检测质量安全项目不合格的防疫物资，海关除依法给予行政处罚、符合刑事立案标准的移送司法机关追究刑事责任外，还将采取下调信用评级、提高查验比例、依法暂停或取消有关资格资质、曝光违法违规信息等多种惩戒措施，使其“一处失信，处处受限”。

4月25日，商务部、海关总署、国家市场监督管理总局三部门联合发布《关于进一步加强防疫物资出口质量监管的公告》，明确自4月26日起，产品取得国外标准认证或注册的新型冠状病毒检测试剂、医用口罩、医用防护服、呼吸机、红外体温计的出口企业，报关时须提交电子或书面声明，承诺产品符合进口国（地区）质量标准和安全要求，海关凭商务部提供的取得国外标准认证或注册的生产企业清单验放。

此前，4月13日，商务部称，在开展防疫用品出口过程中，有的企业因产品质量问题被外方退货，扰乱防疫用品出口秩序，严重影响国家形象。停止了北京启迪区块链科技发展有限公司、爱宝达科技（深圳）有限公司两家公司的防疫用品出口。