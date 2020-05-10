中国使用人工肺膜最久的冠病患者昨出院 病例超1600页

中国陕西省一名2019冠状病毒疾病患者经历94天的治疗后，于昨日（9日）上午康复出院，其病例在1600页以上。期间，这名66岁的患者使用了长达49天的ECMO（人工肺膜），为中国使用时间最长的患者。

综合每日经济新闻和华商网报道，这名女性患者因发热并伴有胸闷、气短，于在今年2月5日到医院的急诊科就诊，随后被确诊冠病。该患者入院51小时后，病情急转直下，快速进展到重型直至危重型。医疗团队先后为其进行无创呼吸机、气管插管、有创呼吸机等辅助治疗后，病情依然很重。经团队讨论，于2月9日凌晨，为改患者实施ECMO，成功挽救她的性命。

救治过程中，该患者的ECMO使用时间长达49天，期间先后两次更换ECMO核心部件膜肺（人工肺），一次更换血泵（人工心脏），先后因心率失常、气胸、出血、休克感染六次从死亡线上被拉回来。

为了救治这名全省最危重患者，医院成立了由刘青光副院长牵头、多学科专家参加的救治团队，另外也成立由八名医生48名护士组成51人参与的床旁救治小组，24小时不间断对患者实施治疗。期间，医院也先后组织117次院内专家会诊、三次全省大会诊，更连线了国内传染病专家张文宏和李兰娟。

经过医护人员全力救治下，该患者核酸检测在3月4日成功转为阴性，3月28日ECMO顺利脱机，并于4月14日拔除有创呼吸机。经过94天的治疗，患者在5月9日达到出院标准，顺利康复出院，病历文件1600页以上。

值得一提的是，一台ECMO设备，采购费用达一两百万元（人民币，下同，约20到40万新元），在使用过程中所用耗材也价格不菲。ECMO设备仅“开机”一次，就需要六万元的费用，后期还需算上机器的维护以及耗材更换的费用。