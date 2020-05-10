中疾控首席科学家曾光：医改10年实际是公共卫生滑坡的10年

中国疾控中心流行病学首席科学家曾光今日（10日）提出，不要因为中国疫情得到控制，就认为中国公共卫生的基础很好，实际上医疗体制改革的10年，是公共卫生滑坡的10年。另外针对美国指控中国隐瞒疫情，曾光指，美国很早就得知疫情的情况，发表这种言论时应该问问自己的良心。

据凤凰网财经报道，曾光是在凤凰网超级财经周的线上交流中，发表上述言论的。同时担任国家卫健委高级别专家组成的曾光说，对于中国防控胜千万不要有一种误会，认为中国公共卫生的基础很好。“实际上不是的，这段时间中国公共卫生正处于比较困难的时刻，沙斯流行的时候，一开始公共防控混乱就和公共卫生处于困难有关系。”

他指，中国公共卫生有些地方做的不错，比如说计划免疫工作，但是整体的公共卫生体制凝聚力不够，很多骨干人才都在离开这个队伍，选择更适合于他们的地方。

曾光提到，特别是一流的公共卫生学院，比如北大公共卫生学院、复旦公共卫生学院和协和公共卫生学院，毕业生到机关系统工作的人不到2%，而公共卫生系统最需要这些高智商、知识面比较广的人，需要他们不断学习医学知识、公共卫生知识，还需要他们有社会医学知识、法学知识。有满腔热情和奉献的精神，有和决策者的话打交道的勇气和智慧，以及动员群众的能力。曾光表示，这样的人才现在不可多得了。

他也说，虽然沙斯后中国很重视公共卫生建设，当时给各级卫生疾控系统都盖楼买了设备，对急救中心也进行了建设。但是之后很长时间，特别是过去医改的10年，实际上是“公共卫生滑坡的10年”。不过，他指出，尽管公共卫生滑坡并且受到很低的待遇，但是公共卫生人员在疫情防控中公共卫生系统做出了巨大贡献，包括揭示疾病的自然史和呼吸道传播、提出要戴口罩和要洗手，更调查出最常见的潜伏期是14天，令14天成为国际标准。

曾光说：“钟南山院士有一句话说的好，就是和临床相比，公共卫生地位低。”

曾光也说，在卫健委所表彰的疾控系统的人里，他培养的学生占了将近四分之一，所以他希望社会上要像关心临床医生一样关心公共卫生，尊重公共卫生的贡献。特别是疫情受控以后，他希望中国能开展公共卫生改革，巩固公共卫生的队伍，把公共卫生队伍真正建设成一支能够为捍卫中国公共卫生安全而战斗的队伍。

此外，对于美国说中国瞒报疫情，曾光指出，早在1月3日，中国家疾控中心的高福主任就向世界卫生组织通报了疫情，并在隔天向美国疾病控制与预防中心主任通报了疫情。他说，因为中美两国有公共卫生合作关系，所以美国知道的很早。美国发表这种言论，他认为“美国确实应该问问良心，问问自己够不够绅士”。