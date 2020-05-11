新一代载人飞船试验船项目负责人：中国防热材料设计已超美国

中国新一代载人飞船试验船返回舱5月8日在酒泉东风着陆场预定区域成功着陆。试验船返回舱的平安归来标志着中国空间站阶段飞行任务首战告捷。

据央视新闻报道，在北京航天飞行控制中心，中国载人航天工程飞船系统总设计师、航天科技集团五院新一代载人飞船试验船项目负责人张柏楠与试验船项目成员一起见证了这一幕。

新一代载人飞船是面向中国近地空间站运营、载人月球探测等任务需求而论证的新一代天地往返运输飞行器。为了能在一次任务中验证更多新技术、新材料，试验船研制团队创造了中国载人航天器领域的多个首次。

在此次任务中，首次采用了新型轻质耐烧蚀的碳基防热材料，首次采用国际上推力最大的新型单组元无毒推进系统，首次采用群伞气动减速和气囊着陆缓冲技术等等。

航天科技集团五院、新一代载人飞船试验船项目负责人张柏楠表示，新材料耐受的热流要比神舟飞船上的大，可达两倍甚至三倍以上，温度可能接近3000度的高温。

作为载人登月的飞船，一方面它的防热性能非常好；另一方面为了能够到达月球的轨道，还要求它的重量特别轻，从材料到结构都是中国自主研制的。

张柏楠直言新防热材料的设计“应该已经超过了美国”。他指出，中国原先搞过一代防热材料，当时觉得不够理想那个材料试验也成了。大家也觉得离这个目标还有距离，当时实际还有点跟国外类似的影子，所以后来整个方案做了比较大修改，大家也是一股劲儿，不然老觉得老跟别人学，要做就是做自己。