中国央行：稳健货币政策要更加灵活适度

中国央行昨天（10日）发布的2020年一季度货币政策执行报告表示，国际疫情持续蔓延，世界经济步入衰退，不稳定不确定因素显著增多，但中国经济稳中向好、长期向好趋势没有改变。一季度稳健的货币政策成效显著，传导效率明显提升，体现了前瞻性、精准性、主动性和有效性。下一阶段稳健的货币政策要更加灵活适度

据路透社报道，刊登在央行网站的该报告并指出，要根据疫情防控和经济形势的阶段性变化，把握好政策力度、重点和节奏。加强货币政策逆周期调节，把支持实体经济恢复发展放到更加突出位置；保持人民币汇率在合理均衡水平上基本稳定。

报告称：“运用总量和结构性政策，保持流动性合理充裕，支持实体经济特别是中小微企业渡过难关。”

央行表示，要充分发挥再贷款再贴现政策的牵引带动作用，为疫情防控、复工复产和实体经济发展提供精准金融服务。处理好稳增长、保就业、调结构、防风险、控通胀的关系，保持物价水平基本稳定，多渠道做好预期引导工作。

央行并称，要推动银行多渠道补充资本，提升银行服务实体经济和防范化解金融风险的能力。持续深化贷款市场报价利率改革，有序推进存量浮动利率贷款定价基准转换，疏通货币政策传导机制，引导贷款市场利率下行。

央行在报告中并强调，要协调好本外币政策，处理国内经济和对外经济之间的平衡。把握好保持人民币汇率弹性、完善跨境资本流动宏观审慎政策和加强国际宏观政策协调三方面的平衡，保持人民币汇率在合理均衡水平上基本稳定。