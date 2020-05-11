【图集】近百人在香港旺角示威中被捕

随着冠病疫情趋缓，香港示威活动再次活跃起来，有示威者昨晚（10日）出现在旺角街头，多番快闪堵路纵火，警方已经拘捕近百人，包括立法会议员邝俊宇。

据香港《星岛日报》报道，示威者在傍晚现身旺角街头，有人以垃圾桶和杂物堵路，防暴警赶至，人群四散，警员搬走杂物不久，示威者又在附近聚集。晚上7时许，警员在豉油街制服可疑男子时，围观者拒绝散去并起哄，警员施放胡椒喷雾，有多人被喷到。示威者随后再度聚集，警员高举蓝旗警告后，防暴警列队冲前驱散人群。

大批示威者昨晚在香港旺角上街示威。（法新社）

香港警方昨天派出俗称“速龙小队”的特别战术小队，在旺角严正以待。（法新社）

在晚上9时许，有黑衣人在西洋菜南街及山东街一带聚集，将垃圾桶及杂物搬出马路纵火，火势一度猛烈，消防员到场扑熄，大批防暴警赶至驱散，有便衣警在山东街制服至少三人。现场消息人士说，他们怀疑曾向警车投掷垃圾及堵路。另一方面，一批防暴警在花园街附近布防期间，有人从附近大厦高空掷物，但没有警员被打中。

之后，西洋菜南街再有人在马路燃点垃圾纵火，大批防暴警落车警告在场人士离开，并施放胡椒喷剂，多人被喷到，包括立法会议员邝俊宇。邝俊宇也因涉嫌在公众地方行为不检被捕。到了今天凌晨1时，仍有示威者在附近街头聚集，警方截查及拘捕近百人。

示威者早前也发动多区商场“和你SING”，当中逾百人下午4时许在旺角商场聚集叫口号，不少商户连忙关店，一批防暴警随后进入商场，指众人违反限聚令，勒令离开，有人不久后多番从高处扔水樽等杂物，警员持防暴枪喝止，有警员发射胡椒球弹及拘捕约10人，其中在商场三楼拘捕一人时，在逮捕者身上搜出可制造汽油弹原料，包括电油、毛巾、打火机及一批抗争物资，不排除有人企图在示威活动中使用。商场随后虽回复平静，但人流大减。多家商场当天也有示威活动。

香港警方指责示威者昨天在多家商场聚集破坏社会安宁，并说警方在接获市民报案后入内执法，重申基于限聚令，任何人参与或组织群组聚集均属违法。

另据《明报》报道，记者也成为警方截查的对象。警方在驱散示威者期间，多次喷射胡椒喷雾并推撞记者，防暴警员在接近深夜时分突然兵分两路围住多家传媒。报道称，记者在没有退路的情况下被喷射大量胡椒喷雾，并被警员要求蹲下。警员之后再向蹲在地上的记者喷射，并阻止记者们拍摄。警方围住记者后向他们截查，要求记者出示证件及登记，确认身分后才放行。多名记者感到不适及刺痛。

《明报》摄影记者当时在山东街与西洋菜南街交界，现场所见两边有大批防暴警掩至，一群记者被两批防暴警围住。防暴警员之后向记者群喷射大量胡椒喷雾，记者形容，剂量之多有如冲凉，在旁有记者状甚痛苦，有防暴警员要他们蹲下，被扣查及喷射的记者约10人。该记者也称，警方在行动期间并没有如以往提醒记者走出封锁线外，并说有防暴警察在记者失去活动能力后，按压在场记者，逼令记者坐下，并要求他们不准拍摄。

另据《苹果日报》报道，该报的一名女摄影记者在花园街与山东街交界现场拍摄期间，被警员制伏并强行箍颈约20秒，一度出现休克，需要召救护车。该记者戴着颈箍送往医院接受治疗。

警方在昨晚的行动中向多人发出2000港元（364新元）罚款告票，并说这些人违反限聚令。