惠誉：因经济政策优势 港信贷评级虽降但仍高于中国大陆

国际评级机构惠誉（Fitch Ratings）在去年9月与今年4月，两度下调香港的主权信贷评级，以致香港与中国大陆的评级差距由以往的三级收窄至一级。惠誉全球主权评级主管麦克名（James McCormack）表示，香港在经济政策上相对仍然较具优势，包括拥有港元货币及资金自由流通等，因此香港评级仍然高于中国大陆。

据《明报》报道，惠誉于去年9月反修例运动爆发期间指出，由于香港的政治争议，以及港府逐步融入中央管治等问题，已将香港主权信贷评级由“AA+”降至“AA”，而受疫情爆发影响，惠誉于上月中旬再将香港评级再降至“AA-”，目前仅较中国大陆的“A+”高一个级别，但展望则由“负面”转为“稳定”。

麦克名解释，鉴于香港在经济政策上较中国大陆更具优势，包括有更稳健的银行金融体系及完善的货币政策，并有属于本地的港元货币及自由贸易市场，资金可于本地自由流通，因此香港评级仍然高于中国大陆。

至于其他评级机构方面，穆迪（Moody's）于今年1月将香港评级由“Aa2”降至“Aa3”，展望上调至“稳定”；标普（S&P）在2017年9月下调香港评级至“AA+”后便没有再调整。

麦克名强调，由于过去惠誉已两度下调香港评级，现阶段评级已足以反映社会运动及本地经济与主权状况，因此在短期内没有打算再调整香港评级。

麦克名认为，香港作为开放式经济体，享有国际金融中心地位，对全球及中国大陆而言都是独特存在，故仍然具有一定优势，预料未来会继续保持增长，此外香港基本趋势稳定，包括金融体系及汇率等，相信将随着全球经济体如美国、欧洲及中国大陆等恢复而逐渐复苏，预计2021年香港GDP将增长2%至4%。