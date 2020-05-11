上海迪士尼重开 早上6点已有人排队

时隔三个多月，上海迪士尼乐园重新对公众开放。在今天（11日）清早6时许，位于上海浦东新区的迪士尼小镇已有少量游客前来排队，戴上口罩，准备好预约码，等待乐园大门重新开启。上午8时许，上海迪士尼乐园举行“是时候，相约奇妙”特别仪式，以此正式宣告恢复运营。仪式结束后等待多时的游客陆续入园。

据澎湃新闻与《星岛日报》的报道，上海迪士尼乐园重开一直颇受关注，话题一度在微博上了热搜。5月8日8时门票在网上开售后，第一单交易仅两秒就完成，三分钟后，重新开园首日（即5月11日）的门票售罄。

上海迪士尼乐园重开后前往游玩的游客。（法新社）

上海迪士尼乐园今天重新开放，是全球首家恢复运营的迪士尼乐园。

恢复运营初期，上海迪士尼乐园将严格实施限流等多项措施。进入迪士尼度假区时，游客首先须经过健康检查点，在这里，要通过体温检测帐篷，确保体温低于37.3摄氏度。接着来到乐园检票闸机处，进入乐园须出示身份证件，出示当天生成的“健康信息码”绿码，所有游客在度假区游玩期间要戴口罩。

5月11日重新开园后，上海迪士尼乐园内的大部分景点、游乐项目、部分娱乐演出以及商店和餐厅将在控制客流量的基础上恢复运营。一些有频繁互动的景点和体验，如儿童游玩区，以及剧院演出(风暴来临：杰克船长之惊天特技大冒险、冰雪奇缘：欢唱盛会)将暂时不对游客开放。花车巡游和夜光幻影秀也将于日后回归。同时，游乐设施的乘坐也须保持安全距离。在游客设施上，非同行游客之间必须留出空位，针对单个乘骑设备较小的游乐设施，则仅限通行游客搭乘一个。