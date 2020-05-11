知情人士：11名印中士兵在边界冲突中受伤

知情人士昨天（10日）说，11名印度和中国士兵在印中边界的一场冲突中受伤。

综合法新社和《印度斯坦时报》报道，这起事件前天发生在位于印中边界边界地区、海拔超过4500米的乃堆拉（Nathu La）山口。印度陆军东部司令部发言人胡达（Mandeep Hooda）说，事件后来经地方级对话与互动后获得解决。报道引述印度报业托拉斯（Press Trust of India）称，这起对峙事件涉及了约150名士兵。

胡达说：“（印中）双方的侵犯性行为导致部队受轻伤。（双方）投掷石头并争吵，最终以拳头相向。”印度军方没有提供确切的伤兵数字，但一名匿名军官透露，四名印度士兵和七名中国士兵在这起事件中受伤。

胡达也补充，由于印中边界并没有解决，双方边防部队确实会发生临时且短期对峙。

中印士兵之间曾发生多起对峙和斗殴事件，包括双方士兵在2017年挥拳殴打并向对方扔掷石头，这起事件也被拍摄下来。两国1962年曾在边境地区爆发战争。

印度军方也在2017年派遣部队，阻止中国在毗邻中印和不丹三国交界处的洞朗（Doklam）地区修建公路之后，该地区发生了两个月的高空对峙。

不过，随着中国国家主席习近平2018年与总理莫迪在武汉举行会谈，受到洞朗事件影响的两国关系也获得改善。习莫两人去年10月在印度再次会面。