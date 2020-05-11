知情人士：国歌法或在两会期间二读 建制派商议是否留港坐阵

知情人士透露，香港立法会很有可能在本月27日进行《国歌条例草案》二读。由于二读在中国全国“两会”期间进行，不少有人大与政协头衔的立法会议员据闻对是否上京议而未决，担心立法会战况有变数，需要他们留港坐阵。

据香港01今天（11日）报道，“国歌法”恢复二读后，立法会势再掀起新一轮激烈政治攻防战。据了解，港府希望“国歌法”速战速决，这几天会正式与内会主席李慧琼磋商，将法案提交大会恢复二读，并随即向立法会秘书处作预告，最快在27日的大会上恢复二读。

立法会内拥有人大政协头衔的建制派议员有12人。据了解，除了身为人大代表团团长的议员马逢国因为需要负责会见传媒等职务会如期前往北京之外，大部份建制派都会请假。立法会主席梁君彦及李慧琼因需主持大会、内务委员会会议，几乎铁定留港。

立法会以往在“两会”期间休会两周，但今年没有这个安排。报道称另有议员以往会在“两会”期间来回北京和香港两地，但今年因疫情导致出入境检疫程序异照麻烦，相信不会有议员选择这个做法。

建制派政党经民联议员张华峰说，除了担任全国政协常委的议员林健锋确定出席“两会”，党内其他成员都要视立法会的情况再定夺。

一名不具名的全国人大代表披露，今年“两会”无重大法案，而内会积压的议程过多，议员要有所取舍。这名代表也说，今年人大参与者需要在19日前往深圳作检测再飞北京，前后已耗去约10天，“这不是选择‘一国’或‘两制’的问题，而是那10日哪一边有更多事做？”