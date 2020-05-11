台湾一所大学被指要求老师在陆生面前不说冠病来自武汉

台湾一所大学被指要求老师在中国大陆学生面前，不能说出“中华民国”，也不能提到冠病来自武汉。

据台湾《自由时报》今天（11日）报道，提供上述信息的中原大学生物科技系副教授招名威在记者会上声称，他3月在课堂上提出几个假设，包括病毒来自武汉、对大陆官方提出的死亡人数有疑虑，并说亚洲人及黑人遭受种族歧视，引起大陆学生不满。

招名威称，校方对此要求他二度在学生面前公开道歉，且不可提及自己是“中华民国”教授，否则就是制造两岸对立。

招名威声称，身为一位教授，看的是科学与事实，不分政治、宗教、国籍、种族，特别是在台湾这个多元包容的民主社会，他不会歧视任何一个学生，也接受学生的批评与指教，但绝不接受恐吓。他指责校方包庇大陆学生的“恐吓”，并臆造他歧视陆生的言论，威胁他道歉，且道歉内容还须经校方同意，否则将送惩处。

中原大学回应时说，任何老师在课堂上，若有非专业或与课程无关之言论，该校基于保障学生学习的立场，均会要求改进并加强辅导。其次，中原大学为“中华民国”的大学，所聘任一老师皆受“中华民国”的保障，无庸置疑。最后，中原大学一向以营造友善校园为教育使命，校方保障任何国家或地区学生的受教权。

校方也说，针对特定老师忽视教学品质并以片面资讯引发社会对立及误解之事，学校保留法律追诉权。

召开记者会的民进党立委何志伟指责校方“践踏国格”与人格，令人痛心，并要求台湾教育部一周内回复类似案件数量，及后续处理情形。

受邀参加记者会的台湾教育部高等教育司科长宋雯倩说，教育部的立场明确，大学多元包容、学术自主是基本办学态度，后续会请校方厘清此事后进行说明，教育部再做处理。宋雯倩也说，学术交流不能自我矮化，是教育部坚持的原则。