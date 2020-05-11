台卫福部长认为台湾参加WHA机会恐怕不大

担任台湾中央流行疫情指挥中心指挥官的卫生福利部长陈时中认为，台湾参加世界卫生大会（WHA）视频会议的机会恐怕不大。

据台湾《联合报》报道，陈时中今天（11日）称，很多理念相近国家与盟邦现在帮台湾争取参会，盟邦会在大会中提案，台湾在这段时间不放弃机会，但坦言台湾参会机会恐怕不大。

台湾去年在WHA场外进行会谈，对于今年有什么因应计划，陈时中回应，台湾将持续透过外馆与外交部与各国联系，并说这几天有些国家尽到WHA面对面沟通，也会举办视讯会议，增强台湾跟邦交国连结，也增加曝光率，也希望大会中邦交国的提案可以得到更多重视。

八个国家驻日内瓦联合国大使7日共同向世卫组织（WHO）资深官员提出口头外交照会，表达WHO接纳台湾为大会观察员的期望。台湾外交部长吴钊燮说，美国官方至今没有在WHA会议中为台湾参与提案，台湾仍须透过邦交国替台湾提案。

台湾今天没有新增病例，但死亡人数增一人至七个。据台湾卫生福利部疾病管制署官网发布的消息，死亡病例为境外移入个案，死者为40多岁男子，本身无慢性病史，3月19日发病、3月21日就医、3月24日确诊，个案于入院时无肺炎，被收治一般隔离病房，3月28日因呼吸喘，转至加护病房隔离，使用叶克膜治疗，后续因多重器官衰竭，昨天病逝。