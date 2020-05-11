4月新增人民币贷款及社会融资规模增量好于预期

在冠病疫情冲击下，中国逆周期政策连续发力效果显现，4月新增人民币贷款及社会融资规模增量等金融数据全面好于预期。分析人士认为，随着复工复产力度加大，国内经济逐步恢复正轨，企业需求亦处缓慢复苏中，但整体尚难言强劲。

据路透社报道，中国央行今天（11日）公布，4月新增人民币贷款1万7000亿元（人民币，下同，3400亿新元），高于1.4万亿元的路透调查中值；当月末广义货币供应量（M2）同比增长11.1%，也高于路透调查中值10.2%，并创近三年半新高。4月末人民币贷款余额同比增长13.1%，高于路透调查中值12.9%。

央行数据也显示，中国4月社会融资规模增量为3.09万亿元，高于路透调查中值的2.65万亿元，比上年同期多1.42万亿元。4月末社会融资规模存量为265.22万亿元，同比增长12%。

长城证券首席债券分析师吴金铎说：“4月新增人民币贷款等数据较去年同期改善，显示当前中国经济处于缓慢复苏；但居民中长期贷款需求下滑，显示居民的预防性动机刚性特征明显。”

她指出，整体上4月社融和信贷数据低于上个月，但高于去年同期；第一季度适逢新冠肺炎，央行及时进行逆周期调控，4月份之后疫情在国内得到基本控制，复工复产复市有序推进，社融数据逐渐走向正常。

吴金铎也提到，5月份地方政府专项债的发行加速，近期债券利率小幅抬升，加上出口数据超预期好转，导致4月底以来债市出现较大回调，但当前海外复工复产进度还有一个过程，国内经济修复并不如预期那么强劲。

国家金融与发展实验室特聘研究员蔡浩说：“4月人民币新增贷款远超市场预期和去年同期，为历史同期最高。从分项上来看，居民贷款环比有所下滑，但总量依然处于较高位置。而中长期非金融企业贷款表现强劲，表明国内企业生产恢复速度较快。”

光大银行金融市场部分析师周茂华预计，后续人民币信贷仍保持强劲格局，主要是全球疫情超预期蔓延，国内经济下行压力仍大，仍需要为实体经济发展提供一个相对宽松的货币信贷环境，国内逆周期调节政策仍有待进一步发力。

周茂华预计，央行将进一步疏通政策传导，引导金融机构降低实体经济融资成本，加大中小微企业支持力度，活跃微观经济。

中国央行在第一季度货币政策执行报告，下一阶段稳健的货币政策要更加灵活适度，根据疫情防控和经济形势的阶段性变化，把握好政策力度、重点和节奏。报告提到，加强货币政策逆周期调节，把支持实体经济恢复发展放到更加突出位置。保持人民币汇率在合理均衡水平上基本稳定。

报告没有表明坚决不搞“大水漫灌”，但周茂华说：“央行政策延续稳健略偏松，不会出现大水漫灌。主要是目前国内货币金融环境整体保持宽松，市场利率整体处于历史低位，央行保持政策稳健，避免过度宽松流动性导致对国内物价、楼市构成扰动同时，导致国内宏观杠杆率过快上升。”