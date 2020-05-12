世卫提五点解释 称谭德塞无权邀台湾参加WHA

世界卫生组织（WHO）今天表示，13国提案邀请台湾参与世界卫生大会，但因会员国意见分岐，世卫秘书长谭德塞“无此授权”发出邀请，强调台湾过去以“中华台北”名义受邀，是因有政治共识。

据中时电子报报道，第73届世界卫生大会（WHA）5月18日至19日以视讯形式举行，世界卫生组织数度表示台湾能否以观察员身份参与WHA取决于会员国，WHO秘书处无权决定。

今天有媒体在WHO日内瓦总部记者会上向谭德塞提问是否邀请台湾以观察员身份参加世界卫生大会，出席记者会的WHO法律顾问索罗门（Steven Solomon）回答。

索罗门作出五点回应，他指出，首先，WHO秘书处是根据194会员国决定的政策及框架下运作，在49年前已经决定中华人民共和国是中国在世卫唯一合法的代表，这决定迄今依然有效。其次，WHO专家多次在公开场合肯定台湾防疫表现，台湾有很好的经验分享，感谢台湾的贡献。第三点，WHO宪章是不分肤色种族信仰为所有人服务。第四，只有会员国才能决定政策，也是会员国能决定谁可以以观察员身份参加，秘书长唯有在会员国有明确支持下才能邀请。第五点是秘书长已接到由13个会员国邀请台湾的提案，会员国将在WHA讨论，会员国可以寻求一个解决方案，过往会员国曾经对这项议题进行讨论，强调这是取决于会员国意愿的政治议题。

台外交部5月10日表示，多次向WHO秘书处严正说明，联合国大会第2758号决议以及WHA第25.1号决议，仅处理“中国代表权”问题，并未触及台湾，二项决议并未赋予中华人民共和国在联合国及其专门机构代表台湾人民的权利。