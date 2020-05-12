台外交部：更多国家会支持台湾参加WHA

台湾能否以观察员身分参与世界卫生大会（WHA），取决于会员国意愿，台湾外交部长吴钊燮接受专访时指出，“肯定会有一个国家拒绝我们参与，但会有更多国家支持我们”，强调如今台湾以观察员身分参与的国际支持“已达顶峰”。

据《联合报》报道，吴钊燮接受《法广》专访时被问到，台湾参与WHA的问题是否会获得实质性进展，吴钊燮认为，这可从两个层面来看，分别是世界卫生组织（WHO）的态度以及国际支持，首先根据谭德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）的反应和评论，并没有看到WHO在台湾参与方面的立场有任何变化，中国大陆为了不让台湾加入WHO，将继续施加压力，在这种情况下，台湾获得观察员地位的可能性会减少，甚至消失。

吴钊燮提到，第二点则是国际支持部份，虽然一定会有“一个国家”拒绝台湾参与，但会有更多国家支持台湾，尤其是和台湾分享共同价值观的国家，近来美国、澳洲、新西兰、加拿大及日本政府都大力支持台湾参与WHO。吴钊燮指出，近期得到许多非官方讯息，包括欧洲国家也将支持台湾参与WHO，有越来越多的欧洲国家准备写信给WHO，要求让台湾加入；甚至是在台湾仅有一个友邦的拉丁美洲，也有多个国家也准备这样致函WHO。

吴钊燮强调，这些声音加在一起之后，可以说如今对台湾以观察员身份参与WHO的支持已达到顶峰，至此要求WHO批准台湾的观察员身份，就有了道义基础。