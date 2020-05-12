陆生指被举报的台副教授道歉内容文不对题

一名据称是举报台湾中原大学副教授招名威的中国大陆学生表明，自己的举报并未涉及统独议题，并指招名威的行为是投机取巧，他的道歉内容文不对题。

这名学生盖孝慷昨天（11日）在接受环球网的访问时说，招名威近期才为这名学生和其他同学教课，并称之前不认识招名威。

盖孝慷说：“班里只有我一个大陆同学，因为（冠病）疫情，我暂时没有返校上课。”

这名学生也指，招名威在3月13日的一堂课发表被视为歧视性的言论，助教一两周后将课堂视频发来。他觉得内容不妥，就立刻向校方写信举报。

盖孝慷在信中写道，“我认为对于这样言语前后矛盾、刻意侮辱、人身攻击的人，我不能和他惯例性的‘私下沟通解决’。常年累积的仇视与偏见心理，我从来不认为能自下而上地发自内心地改善，我也从来不认为能广泛地改善，哪怕招名威一个教师通过我的主动沟通意识到了，其他教师能意识到吗？所以我认为自上而下、以示众人的处理方式，才是效率最高的、最能保障陆生应有之权益的。”

信中还提到：“这类事件我上学近两年早就不是第一次，和其他陆生交谈时也了解他们也或多或少有过。但此次人身攻击、歧视事件之严重，如果经过我的陈情不能帮助我们陆生让这一类事件成为最后一次的话，今后遇此类事件，我只能以我所理解的反击行动维护我们陆生的权益和尊严。”

招名威昨天指责中原大学要求老师在大陆学生面前，不能说出“中华民国”，也不能提到冠病来自武汉。

综合《自由时报》和《联合报》报道，招名威声称，他3月在课堂上提出几个假设，包括病毒来自武汉、对大陆官方提出的死亡人数有疑虑，并说亚洲人及黑人遭受种族歧视，引起大陆学生不满。

他也说，校方对此要求他二度在学生面前公开道歉，且不可提及自己是“中华民国”教授，否则就是制造两岸对立。

不过，中原大学回应时说，从未禁止老师在课堂上提及“中华民国”。

盖孝慷认为，招名威的道歉非常奇怪，并说在看到招名威的道歉后，曾跟大学系主任交流，表明招名威的道歉文不对题。他说：“招名威故意强调什么‘中华民国台湾教授’是在碰瓷（投机取巧），把对他地域歧视、侮辱言论的投诉，在道歉时偷换成‘统独’的话题以便于炒作。”