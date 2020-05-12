梁振英：港府是时候放手 让海洋公园成受害旅游景点

中国全国政协副主席、前香港特首梁振英今天（12日）认为，港府应放手，让连年亏损的海洋公园成为受害旅游景点。

梁振英在面簿上发文，认为海洋公园旦夕且死，但问题并不复杂，并说如果冠病疫情在两三个月后过去，中国大陆游客重新出动，“大家估计一下，南区区议会罗健熙等人，联同“和你x”（指示威者）会不会到海洋公园门口示威、甚至到园内滋扰游客？园内的黄丝员工会不会又给脸色内地游客看？”

梁振英质问，过去有银行向海洋公园贷款，为何现在不贷了。此外，如果港府将所有债务还清或撇除，然后免费将整个海洋公园送出来，但不准停止营运，有商家敢接手？

他认为港府“是时候放手”，因为“财政上我们负担不起这个凼（水坑）”，让海洋公园成为揽炒（玉石俱焚）的受害旅游景点，并说“有人不断搅炒，政府不断救，不仅徒劳，更只会有反效果”。

香港商务及经济发展局也说，正寻求立法会财务委员会向海洋公园注资54亿元（港元，下同，9亿8600万新元），并提醒港府若不采取任何行动，海洋公园将于今年6月之内倒闭。综合香港01、香港电台和《信报》报道，在1977年开幕的海洋公园连续四年亏损，曾传出寻求港府注资100亿元作为种子基金，在公园海岸线发展生态旅游等业务。海洋公园更是因冠病疫情从‪1月26日起暂时关闭。