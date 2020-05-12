中国国务院小组会议：经济全面复苏需要时间 中小企仍面临严峻局面

中国国务院一支小组指出，中小企业经营情况出现积极的边际变化，但经济全面复苏需要时间，中小企业仍面临复杂严峻局面。

据中国政府网今天（12日）发布的消息，国务院促进中小企业发展工作领导小组近日在一个会议上说，支持中小企业发展，就要突出抓住两大方面，即努力扩大总需求，以及加大金融对市场主体的支持。

近日召开会议指出，各项决策部署和惠企政策正在加快落实，中小企业经营情况出现积极的边际变化；但经济全面复苏需要时间，当前中小企业发展仍面临复杂严峻的局面。支持中小企业发展要突出抓住两大方面，包括努力扩大总需求和加大金融对市场主体的支持。

努力扩大总需求的方式包括要加快重大项目投资、促进民间投资，同时注意发挥消费需求的重要作用，努力扩大居民消费需求；在做好疫情防控的前提下，加强线上线下融合，稳步推动批发零售、住宿餐饮、文化、教育、医疗、养老、旅游等服务业需求的正常化。

加大金融对市场主体的支持方式包括：总量政策要注重结构化取向，提高专业性，用好信用贷款、融资担保、政策性贷款、贴息、应收账款融资、产业链融资等各类政策工具，努力满足中小企业资金需求；要加快中小银行充实资本金，加大股权、债券市场对中小企业发展的支持。

会议强调，要注意坚持市场化方向，考虑疫情导致的某些经济停摆和企业“休克”情况，制定务实管用的阶段性政策，支持各类中小企业尤其是暂时处于困难状态、发展前景较好的中小微企业顺利渡过难关。

会议还提到，要针对不同行业、不同区域、不同类型中小企业的具体问题，加强分类指导，精准帮扶；注意发挥中央和地方两个积极性，切实抓好政策落地见效。

国务院上周三（6日）在常务会议强调加大稳企业保就业力度，要根据形势变化和企业诉求，及时推出和完善相关政策。路透社认为，这表明在布局“六稳”（稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期）“六保”（保居民就业、保基本民生、保市场主体、保粮食能源安全、保产业链供应链稳定、保基层运转）的经济下半场时，中国正致力于“放水养鱼”，给企业宽松的经营环境以共克时艰，也需落实更大规模减税降费并让企业休养生息优先于大搞基建。