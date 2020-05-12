习近平在山西考察：确保完成决战决胜脱贫攻坚目标任务

中共总书记习近平在山西考察时说，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，确保完成决战决胜脱贫攻坚目标任务，全面建成小康社会。

据新华社报道，习近平昨天（11日）和今天在中共山西省委书记楼阳生和山西省长林武陪同下，先后来到大同、太原等地，深入农业产业基地、移民新村、文物保护单位、改革示范区和企业等，就统筹推进常态化冠病疫情防控和经济社会发展工作、巩固脱贫攻坚成果进行调研。

他说：“今年是决战决胜脱贫攻坚和全面建成小康社会的收官之年，要千方百计巩固好脱贫攻坚成果，接下来要把乡村振兴这篇文章做好，让乡亲们生活越来越美好。”

习近平提到，中国防疫工作进入新阶段，既取得重大战略成果，同时面临外防输入、内防反弹的压力，希望企业不要麻痹松懈，继续抓紧抓实抓细各项防控措施，更好复工复产，做到安全生产、健康生产，把失去的时间抢回来，努力完成今年的目标任务。

习近平也强调，要更加及时有效解决企业恢复生产经营面临的各种困难和问题，把扩大内需各项政策举措抓实，把实体经济，特别是制造业做强做优，发挥重大投资项目带动作用。

习近平要求，做好剩余贫困人口脱贫工作，做好易地扶贫搬迁后续扶持，强化返贫监测预警和动态帮扶，推动脱贫攻坚和乡村振兴有机衔接。

他也要求，突出做好高校毕业生、退役军人、农民工、城镇困难人员等重点群体就业工作，加快补齐这次冠病疫情暴露出的公共卫生体系方面的短板弱项。