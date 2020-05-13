中国旅加大熊猫受疫情影响将提前三年回国

加拿大卡尔加里动物园当地时间12日宣布，受到冠病疫情影响，中国租借给加拿大的大熊猫“大毛”和“二顺”近期将提前与加拿大民众告别。

据中新社报道，该动物园尚未公布大熊猫回国的具体日期，但这比它们原计划的离加时间提前了将近三年。

动物园表示，在过去两个月中，疫情对运输业的冲击导致大熊猫所食竹子的供应线被破坏。国际航班大幅减少，使鲜竹运输遭遇诸多挑战，竹子质量也受到影响。园方作出了持续努力，但相关变数和影响已超过园方掌控能力。同时园方意识到，当地仍有第二波疫情的风险，鲜竹供应链继续面临挑战。

卡尔加里动物园总裁兼首席执行官克莱芒·兰瑟(Clément Lanthier)表示，对于这对熊猫而言，最安全的地方是竹子丰富且易于获取的地方。园方不得不作出“非常困难的决定”。

来自成都的雄性大熊猫“大毛”和重庆雌性大熊猫“二顺”于2013年3月赴加拿大，原本旅居10年。它们先在多伦多生活5年。其间，“二顺”借助人工授精技术于2015年10月13日生下龙凤双胞胎“加盼盼”“加悦悦”。这是首对在加拿大成功孕育出生的熊猫幼仔。2018年3月，4只大熊猫迁居卡尔加里，这令该动物园的访客人数迎来破纪录的增长。

卡尔加里动物园于2019年4月为11岁的“二顺”实施人工授精，但未能使之再次成功怀孕。今年1月中旬，依相关协议，已满4岁的“加盼盼”和“加悦悦”返回中国，加入到大熊猫繁育计划之中。“大毛”和“二顺”原本将在卡尔加里继续生活至2023年。

卡尔加里动物园表示，其员工、志愿者、捐助人士和来自世界各地的游客都将怀念这对大熊猫。由于动物园因应当地防疫限令仍处于关闭状态，园方希望公众通过其网站的熊猫直播视频页面向这对大熊猫告别。