美参院通过法案助台重获世卫观察员身分

世卫大会（WHA）开幕在即，美国联邦参议院于美东时间5月11日以一致同意方式通过参院第二四九号法案（S.249），要求美国务卿拟定策略，协助台湾重获世卫（WHO）观察员身分；若台湾仍未能获邀出席，国务卿须提交报告说明。众院对应版本（HR353）去年一月已通过，待两院协调文字后，送交美国总统签署生效。

据《自由时报》报道，台湾外交部昨天感谢美国国会鼎力支持，并表示政府将在“台美防疫伙伴关系联合声明”及既有台美合作机制上与美方携手抗疫，共同维护台美双方人民及全人类的健康与安全。

第二四九号法案由参议院台湾连线共同主席殷霍夫于去年1月29日领衔提出，并获参院外交委员会民主党首席议员梅南德兹、外委会西半球事务小组主席鲁比欧、亚太小组民主党首席议员马基等多位跨党派参议员担任原始共同提案人，外委会去年6月3日无异议通过。

根据提交至参议院全院的法案版本，若台湾未以观察员身分获邀参加WHA，美国国务卿需提交报告给美国国会，说明美国协助台湾参与世卫做了哪些改变或改进。

法案指出，台湾自2009年起以观察员身分参加WHA，但在台湾总统蔡英文2016年上任后，台湾国际空间被到中国大陆打压，当年WHO迟发邀请函并加注“一中”，2017年后至今未再获邀参与。

参议院通过此项法案后也发布新闻稿。参院版提案人殷霍夫表示，台湾一直是公卫坚实伙伴，台湾已捐赠全球包含美国无数医疗器材，而且一直是治疗、研究和资讯共享方面的领导者。当审视全球面对冠状病毒大流行之反应时，中国大陆的外交霸凌更加恶劣，将台湾排除在世卫之外，尤其是在中国大陆的要求下，“是无法忍受的”。

参院版共同提案人梅南德兹也表示，全世界正见证着中国大陆数十年来阻挡台湾参与世卫的风险和代价，美国需要做出更多努力，来加强台湾在国际组织中的地位，“让台湾在世卫决策桌上有一席之地，不仅是正确之举，也是当务之急。”

另有多达十三位两党参议员也透过新闻稿发言声援台湾。