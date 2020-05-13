彭博：中国加大美国大豆进口 过去两周购超百万吨

据知情人士透露，在巴西出口开始减少之际，寻求兑现中美第一阶段贸易协议承诺的中国正在加大美国大豆的进口力度。

据彭博社报道，知情人士说，中国国有进口商过去两周订购了20多船美国大豆，总量超过了100万吨。这些大豆可以享受先前授予的关税豁免。美国政府周二报告的13.6万吨采购可能是在周一进行的。

根据中国商务部发布的公告，中美最高贸易谈判代表上周通了电话，双方表示将为第一阶段贸易协议的落实创造有利条件，并将在经济和公共卫生领域进行合作。美国总统特朗普之后表示，自新冠病毒疫情爆发以来，他一直在和中国作斗争。

在另一个显示第一阶段贸易协议根基不稳的迹象中，中国的《环球时报》报道说，美国对中国疫情处置手段的批评令负责贸易事务的中国内部人士感到愤怒，中国可能考虑作废贸易协议。报道称，相关人士还建议商谈一份新的协议，让天平向中国倾斜。

中国承诺进口365亿美元（517亿新元）的美国农产品，但是新冠疫情的全球蔓延减缓了中国的进口脚步。虽然所说的美国农产品范围很广，从高粱到小麦、玉米到猪肉，不一而足，但是大豆一直是中美贸易战的一个典型代表。

知情人士说，中国过去两周所购大豆的装船地是墨西哥湾沿岸港口，有些是现有货物，有些要等到美国秋收后方能装运。记者打往中国海关寻求置评的电话无人接听。

农作物巨头Archer-Daniels-Midland Co.本月曾表示，中国今年迄今的采购状况让其颇受鼓舞。这家总部设在芝加哥的公司的首席财务官Ray Young在4月30日的分析师电话会议上表示，公司预计中国今年的美国大豆进口量会在3,000万到3,500万吨之间。