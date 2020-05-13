美参议员提议立法：若中国不配合疫情调查将受制裁

美国共和党参议员葛兰姆（Lindsey Graham）当地周二提议立法，如果中国未能就疫情暴发给出完整的解释，不配合调查，将授权美国总统特朗普对中国实施广泛的制裁。

据路透社报道，葛兰姆表示，他确信如果中国没有“欺瞒”，病毒就不会出现在美国。疫情已导致美国死亡人数突破8万。他是特朗普的紧密盟友。

葛兰姆在声明中称，中国拒绝让调查人员对疫情如何暴发进行研究，并称：“我确信中国绝对不会配合认真的调查，除非他们被迫这么做。”

包括前政府官员、学者与专栏作家在内的特朗普批评人士表示，尽管需要中国解释的问题非常多，美国政府似乎在试图转移对其应对危机不力的注意力。

葛兰姆称，他的“冠状病毒问责法案”将要求总统在60天内向国会提交证明，证明中国对美国及其盟国或世界卫生组织等联合国下属机构牵头的新冠疫情调查提供了全面完整的解释。

该法案还要求证明中国关闭了所有可能给人类带来健康风险的“活禽市场”，并释放在疫情大流行后的打击行动中抓捕的所有香港民主人士。

提案将授权总统实施一系列制裁举措，包括资产冻结、旅游禁令、吊销签证、限制美国机构对中国企业提供贷款以及禁止中资企业在美国证交所上市。

该提案是葛兰姆与另外八名共和党参议员共同提出。

中国驻美大使馆暂未回复置评要求，但中国坚称对疫情的处理是透明的。

特朗普及其共和党支持者一再指责中国未能向世界预警疫情的严重性和范围。疫情已导致全球范围内出现经济萎缩并威胁到特朗普的竞选连任获胜机率。