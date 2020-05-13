两会期间北京禁飞“低慢小”航空器

第十三届全国人大三次会议和全国政协第十三届三次会议（两会）将分别于5月22日和5月21日在北京开幕。为确保两会安全顺利进行，按照上级要求，自2020年5月20日零时至5月28日24时期间，在北京行政区域内，高度从地面至无限高，划设临时空中限制区，禁止单位、组织和个人进行一切体育、娱乐、广告性飞行活动和施放气球活动。禁飞“低慢小”航空器。

据《新京报》报道，“低慢小”航空器是指飞行高度在1000米以下、飞行时速小于200公里、雷达反射面积小于2平方米的航空器具。主要包括轻型和超轻型飞机（含轻型和超轻型直升机）、滑翔机、三角翼、动力三角翼、载人气球（热气球）、飞艇、滑翔伞、动力滑翔伞、无人机、航空模型、无人驾驶自由气球、系留气球等12类。

此外，孔明灯利用明火加热空气产生动力升空，且自重较轻，遇有阵风或碰撞高大建筑物后容易坠落，一旦掉落到草丛或悬挂到树枝等易燃物品上，极易引发火灾。按照2014年出台的《关于在北京地区禁止生产销售燃放孔明灯的通告》，在本市行政区域内禁止生产、销售、燃放“孔明灯”。对于非法生产、销售、燃放孔明灯的单位及个人，相关部门可对其依法查处，情节严重构成犯罪的，依法追究刑事责任。

对于其他性质的飞行活动，应当经军队、民航空中管制部门批准后，方可实施。