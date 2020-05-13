23天“零新增”后 66岁香港妇女昨初步确诊冠病

一名66岁香港女子昨天（12日）初步确诊感染冠病，消息指，她第二次病毒测试结果呈阳性反应，若正式确诊，将会是香港23天本地零确诊后，再有出现确诊感染。港大感染及传染病中心总监何柏良表示，由于这个个案的源头暂时不明，香港正执行的检疫措施暂时不能再放宽。



据《星岛日报》报道，何柏良在一个电台节目表示，自称无外游纪录的66岁女子，初步确诊，其病毒源头有机会是由外国回来的港人，由于该名女子居住在梨木树村，他建议当局，可追踪同一座楼内有无人正进行家居检疫，以尝试找出病毒源头。他补充，当局可以安排梨木树村第五座的所有住户接受病毒检测，或可参考大陆和外国的做法，在村内摆设街站，以尽快找出隐性感染者。



何柏良表示，由于该个案感染的源头不明，若果证实属本地确诊，目前放宽的社交距离措施，需要立即叫停。



何柏良指香港目前的社区病毒检测数目进行得不足够，认为要确保疫情控制得更好，就必需做更多检测，同时考虑恢复公布有家居检疫住客的大厦名单。



何柏良指出，有关个案的患者上周发病，周六求诊并提交样本，但昨天下午才有检测结果，事隔足足四天，质疑为什么要等这么久才能够完成初步检测，促当局需检视。他又忧虑，等候结果期间可能已引发传播。