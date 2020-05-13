中国首艘国产航母研制总指挥落马

中共中央纪委国家监委官网昨（12日）晚发布消息，原中国船舶重工集团有限公司党组书记、董事长胡问鸣涉嫌严重违纪违法，目前正接受中央纪委国家监委纪律审查和监察调查。

据微信公众号“政知圈”报道，中国第一艘国产航母2017年4月26日正式下水。同年8月，中国央视在介绍最新进展时披露称，该航母的研制总指挥正是胡问鸣，他曾全程参与中国首艘航母辽宁舰列装工程和首艘国产航母的建造。

胡问鸣曾有过中国船舶重工集团公司、中航工业、中国兵器、中国船舶工业集团公司的工作经验，涵盖了海陆空三军装备建造。中国首艘国产航母、歼10、国产大飞机C919等项目他都有参与。

胡问鸣2012年7月履新中国船舶工业集团公司董事长，不到三年（2015年3月），他成为中国船舶重工集团公司董事长（至2019年8月）。

原中船重工集团成立于1999年7月1日，是由原中国船舶工业总公司部分企事业单位重组成立的特大型国有企业，是国家授权投资的机构和资产经营主体。作为中国海军装备科研生产的主体力量，中船重工承担着航母、核潜艇、常规潜艇、水面舰艇、水中兵器等海军武器装备科研、设计、生产、试验、保障任务。

在胡问鸣担任中船重工董事长期间，当时的总经理是孙波。2018年6月，孙波任上被查。法院查明，2006年至2015年，孙波利用担任大连船舶重工集团有限公司董事长、总经理等职务上的便利，为他人与大船集团合作成立公司及公司后续经营等事项提供帮助。2019年7月，孙波获刑12年。

