蓝支持绿删国家统一？郁慕明：大陆根本不在意国民党

民进党立委提案修改“两岸人民关系条例”，删除“国家统一”字眼引发争议，国民党立委讨论拟在院会中径付二读。



对此，新党荣誉主席郁慕明讽刺，大陆根本不在乎国民党，国民党已经翻不起来了；全国公务人员协会荣誉理事长李来希也说，国民党随之起舞，选票最后还是民进党收割。



据联合新闻网报道，郁慕明表示，他相信国民党不是真的支持民进党的提案，因为当前国民党也没办法，“它现在跟新党一样没有作用，翻不起来了啦！”所以现在中国大陆也无所谓，他们哪里在乎台湾呢？而且中国大陆根本不在意国民党，对于国民党要怎样他们已经随便了。



郁慕明也说，民进党想做就做，不要说谎跟骗人，民进党要改他也支持，但能独立早就独立了，而不是在那边要修正文字独立，结果反而更快被统一。郁慕明说，新党希望两岸能够保持和平，但现在看来两岸的战争危险性只会越来越大。



李来希说，国民党不需要跟着民进党的脚步起舞，不要不喜欢民粹、畏惧民粹又想跟着民粹走，结果是民进党在收割而国民党在收落穗，只是充饥没有任何好处；国民党这样做没有办法取得执政权，最后只会泡沫化，“国民党令人无言，不要没事惹事”。



李来希说，就像同婚议题一样，国民党某些立委主张支持同婚，最后同婚的票到哪去了？还是被民进党拿走了嘛。所以国民党觉得不对就应该出来反对，而不是跟着民进党在那边耗损激怒对岸，最后两岸的治权就会因此改变吗？大陆只会用更加严厉的手段封锁台湾的对外关系而已。