吉林省舒兰市聚集性疫情传染链条已延长至22人

中国周二新增6例新冠肺炎本土确诊病例均在吉林省，均和舒兰市首例本地病例有传染病学关联，舒兰传染链条已经延长至22人。

据路透社报道，吉林火车站已经暂停办理始发及经由乘车业务，吉林市城区也将比照高风险地区进一步严格管控。

“目前疫情形势十分严峻复杂，存在进一步扩散蔓延的重大风险，”吉林市副市长盖东平周三在吉林市疫情防控新闻发布会上称。

她表示，吉林市将强化隔离管控，全面进行排查，对所有密切和次密切接触者进行集中隔离医学观察，全面加强核酸检测，5月7日以来已经完成核酸检测2389人，截至目前已排查确诊病例相关人员2505人，追踪到21个确诊病例的密切接触者367人。

吉林市并累计报告本地无症状感染者3例，其中1例订正为确诊病例，2例正在隔离医学观察，均在丰满区。

自5月7日舒兰市本地首例确诊病例通报以来，截至5月13日8时，吉林市已经累计报告本地确诊病例21例，其中舒兰市确诊14例，丰满区7例。

而辽宁省5月10日新增1例本土确诊病例，该病例5月5日由吉林省吉林市乘高铁到达沈阳南站，亦为舒兰市聚集性疫情的关联病例。

吉林市是位于中国东北的吉林省第二大城市。丰满区位于吉林市城区南部；舒兰1992年撤县设市后，由吉林市代管。



