中行原油宝赔付已过半 两家主要律所停止诉讼代理

两位中国银行内部人士对路透表示，中国银行目前已对超过50%的原油宝投资者完成赔付工作。此前，该行推出线上签署和解协议的选项，以提高效率。

据路透社报道，多位原油宝投资者今天（13日）均确认，已与中国银行签署和解协议，收回的金额均为本金的20%。

“按照目前进度50%的完成量，应该说推进纠纷解决工作，还算是比较快的。”中国（香港）金融衍生品投资研究院院长王红英对此评价称。

同时，此前积极联络投资者代理诉讼的律师，也纷纷按下了停止键。

原油宝事件爆发后，北京德和衡（上海）律师事务所黄梦奇律师团队和北京威诺律师事务所杨兆全团队较早公开发声，并为积极投资者代理诉讼。

在接受中国本地媒体网易财经采访时，杨兆全曾表示，有100余名投资者联系过他本人，投资额大多数在20-50万元人民币之间，大部分投资者不愿意接受20%的方案，希望赔偿的比例在60%-80%之间。杨兆泉彼时称，近期会向法院提交第一批诉讼材料。

但杨兆全本周在投资者微信群里宣布，退出原油宝案件代理，并将退还全部材料和费用，其最新动态为本周一在微博上公布了起诉书全文；黄梦奇亦宣布退出代理，表示投资者群将改为金融普法群，其最新动态是在微博上呼吁提高大学生群体的赔付比例。

路透暂未能联系到黄梦奇置评，杨兆全未回复路透的置评请求。

“我所在的律所是一家大规模的律师所，目前已经确定不能接案子。”北京一家律师事务所合伙人对路透表示，由于中行是很多律所的大客户，存在利益冲突，“我现在也只能背后给投资者出出主意。”

中国银行挂钩WTI原油期货的“原油宝”理财产品，因油价首次出现负值而“穿仓”巨亏。此事惊动中国最高决策层，中国国务院金融稳定发展委员会上周一召开会议，以“把握适度性，提高专业性，尊重契约，理清责任，保护投资者合法利益”的表述定调事件后，中行随即启动赔付工作，赔付比例上限为20%，中国银行因此产生的总损失高达60-70亿元。