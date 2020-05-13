李泽钜：长建业务受疫情影响微留意不同项目

由李嘉诚长子李泽钜掌控的长江基建举行股东周年大会，会上有股东问及疫情对集团造成的影响，他表示，全世界大部分业务都受到疫情影响，长建亦不例外，但长建大部分业务为基建及公用事业，所受影响轻微、不太严重；疫情不会永远存在，集团所持资产是最优质的资产，当世界复苏时，长建复苏相对更快；长建非常稳健、业务多元化、拥有优质资产。

据《信报》报道，李泽钜表示，有危亦有机，机会来临时，长建会把握机会，投资新业务。谈及收购计划。

他指出，目前仍有不同潜在交易在洽谈当中，“但始终隔着荧幕、电话讨论”，在各地封关下难以进行很多互相探访或尽职审查，收购步伐会减慢少许。

他强调，可以进行的事仍在继续进行，亦有留意不同的项目，“疫症令不同企业在外面可能辛苦点，反而可能提供新的机会给长江基建投资，一定不会放松。”

股东问及集团有否融资困难，李泽钜直言，长建一定没有融资困难，业务及现金流稳定，一向都是银行的挚爱，借贷完全没有困难，长建的借贷亦不高。

至于派息增长的传统会否有变，李泽钜坦言，不可作派息预测，董事局尚未作有关会议，不可事先作决定；股息分派会根据年报内所披露的派息政策来厘定，不会作出改变，包括会根据业务状况、市场机遇、信贷评级、盈利增长及长远发展方针，多方面考虑派息政策。回购方面，基于监管所限，不可回答。

有股东问及长建母公司会否考虑私有化，李泽钜笑称，“要问母公司”。

他认为，利息水平愈低，长建的资产除回报稳定外，其价值亦会提高，由于利息低之下，同样的回报以较低的资本化率衡量，价值便会提高；今天而言，长建的资产相对高息时期‘更加值钱’。

长建上周公告，由于英国把企业税率及税法维持在19%，而非先前所颁布自2020年4月1日起降低至17%，鉴于长建英国业务的递延税项余额重新计算，预期将于截至6月底止的6个月业绩中，摊占联营公司及合资企业的业绩，收录约14亿港元的一次性不利影响。

李泽钜解释，英国维持企业税率在19%，或要就未来须缴付的税项重新计算，但不会构成现金影响；半年结而言，小心为上故提早公布，对全年而言不但没有现金影响，也不会构成重大影响，只是公司管治特别小心，才作出有关公告。