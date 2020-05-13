江启臣谈罢韩：党中央与韩不会被民进党分化

距离罢免高雄市长韩国瑜的投票不到一个月，国民党近日成立因应小组全力救韩。党主席江启臣今天（13日）首度在中常会谈及此议题，他批评民进党刻意操作对立，国民党会与高雄市政府密切合作，不会掉入被分化的陷阱；他重申，面对罢韩的挑战，国民党没有超前部署的空间。

据《联合报》报道，根据政策研究基金会五月份上旬民调，有高达69.8%的受访者认为政党不应该介入罢免过程。江启臣表示，民进党立委不但联手呼吁，主动为罢免韩国瑜的工作升温，民进党中央甚至组成专案小组，企图激化对立声量。

江启臣说，国民党要慎重提醒民进党，以政党的力量操作罢韩，对即将展开下一个任期的蔡英文总统来说，更是自失推动朝野团结、连结中央与地方共同面对疫情的立场与高度。

江启臣表示，民进党拼政治，国民党更要拼市政。民进党刻意操作对立，国民党更要全力支持韩国瑜有感施政，更要用行动证明，党部跟党团都是高雄市政府最坚实的伙伴。除了立法院党团将透过委员会考察的方式，协助高雄市政府争取更多的建设、预算。党部也已经成立因应小组，由他担任召集人，加强各项工作的联系与布局，与高雄市政府密切合作，配合高雄市政府的应对节奏。

江启臣说，对手越是激化，国民党越要理性面对；对手越是刻意挑衅，国民党越要谨慎因应。国民党不会掉入被分化的陷阱，他重申，在面对罢韩的挑战，国民党没有超前部署的空间。面对罢韩，国民党只有一个目标，与高雄市政府一起并肩努力，继续为高雄市的建设打拼。国民党会与高雄市政府共同面对，一起承担，期待可以重新赢回高雄市民的热情与信任。