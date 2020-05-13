陈水扁近3个月狂发53篇“阿扁无罪” 加大争取特赦力道  

台湾前总统陈水扁因涉嫌洗钱被判刑，目前保外就医中，长年透过Facebook账号“陈水扁新勇哥物语”针砭时政，从今年大选后，1月29日起贴出宣扬陈政绩或与民进党大咖过往点滴的图文，2月17日开始自5月13日的图文共约53篇图文，附印强调“阿扁无罪”或“扁案是政治迫害平反扁案”的字眼，近日更是张张都有，甚至多是目前民进党府院政要，不禁让人联想是否意欲在总统蔡英文520连任之际，加大争取特赦力道有关。

据ETtoday新闻云报道，勇哥物语粉专在1月29日发出图文写道“SARA期间阿扁未戴口罩，是听从总统医疗小组与防疫专家的专业建议，正如抗煞防疫国安会议的专家说，和平医院封院是不对的，应下令36小时大作战，把被困在院内的人员都救了出来，也是阿扁尊重防疫专页下令的指令”，并印上“HERO（英雄）”字样；2月6日则指出“2020大选后，2月4日矫正单位再度准延3个月，阿扁暂时可以不回鬼地方”，宣布仍持续保外就医。

这段期间，粉专先提到“政治迫害”是指陈水扁首次担任台北市议员时，因为蓬莱岛案的政治迫害愤而辞职；正式开始以民进党党旗加印“阿扁无罪”字样的图样，嵌入每日一主题图卡的发文，则是在2月17日提到立法院长游锡堃的po文，“阿扁因龙潭案，被以具‘实质影响例说’判刑，但具‘法定职权’之‘实际核准者’是游锡堃而非陈水扁。龙潭案之所有签办公文，既无扁盖亦无其签名，甚至他连看都未曾看过。他（游）认为龙潭案他既无不法，扁就应无罪”。

直至5月7日开始“陈水扁新勇哥物语”的图文，先后以总统府秘书长陈菊、行政院长苏贞昌、驻日拜代表谢长廷及行政院副院长陈其迈为主角，颇有结合高市“罢韩”时事主题

该粉专提到，陈菊是蔡英文非常敬重的得利助手，而2006年陈菊转战选高雄市长时，陈水扁出前举办关键性的爱和牵手活动，表达力挺决心，“阿扁爱才惜才，用人唯才，无分党派”。和谢长廷方面，粉专表示陈水扁就职总统时，全力支持当时任职高雄市长的谢长廷提出的“市港合一”政见；而陈其迈方面，则是指出，陈其迈1995年打着陈水扁“师弟出马”的竞选口号，成为该届最年轻立委。

但因为每个“陈水扁新勇哥物语”图卡上都有“扁案是政治迫害平反扁案”的标题，再加上总统蔡英文任内从未停过的特赦阿扁声音，最近以图卡标注方式加大力道密集发声，让外界不禁连想这与蔡英文520连任就职将届有关，且传总统府日前确有就此事进行研议检讨相关。

不过，台湾总统府13日就针对“特赦阿扁”一事维持一贯基调，强调最重要的还是确保前总统陈水扁获得最好的照顾，防疫期间政府优先专注在防疫相关工作。而根据2017年的民调显示，赞成陈水扁特赦的仅占23％，反对的则有62％。



