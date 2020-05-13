加拿大与中国合作开发冠病疫苗 并将在加拿大进行临床试验

加拿大的研究人员正在与中国合作开发新冠疫苗，并将在加拿大进行相关的临床试验。

据加拿大《环球邮报》报道，这种被称为Ad5-nCoV的疫苗是由中国一家公司与加拿大军方合作开发的，这是全球开发的众多冠病疫苗当中的一种。

中加双方已经达成协议，将在加拿大生产这种疫苗，用于进行临床试验和应急使用，并继续进行开发。

加拿大国家研究委员会负责生命科学研究的副主任罗曼·祖姆斯基（Roman Szumski）表示，这种疫苗已经在中国进行了一期和二期临床试验，而在加拿大继续进行临床试验，可以进一步了解疫苗的安全性和有效性。

如果临床试验顺利，疫苗将提交加拿大卫生部进行审批，获得紧急使用的授权，最早可能在今年秋天就可以使用。

据报道，中加双方合作开发冠病疫苗的公司，分别是位于中国天津的“康希诺生物股份公司”，以及加拿大军事医学科学院生物技术研究所。据了解，合作的中加双方以前曾合作开发过埃博拉病毒疫苗并获得成功。

这种重组疫苗使用了多种病毒毒株，进行了基因重组，含有新冠病毒的刺突蛋白。人体使用后，人体免疫系统就可以识别并消灭冠状病毒。

加拿大国家研究委员会的人体健康治疗研究中心秘书长莱克施米·克里施南（Lakshmi Krishnan）解释说，这次开发的新冠病毒疫苗利用一种被称为HEK293的细胞系，将其作为“活细胞工厂”来生产任何的疫苗产品，而HEK293是加拿大在十几年前研究出来的成果。