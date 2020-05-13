亚洲恐出现第二部疫情 陈时中：对台湾有信心

台湾已连续31天无本土病例，今天也是连续第6天零确诊，各项限制也逐步松绑。不过由于日、韩、大陆都是在解禁后，确诊数出现回升情形。今天太晚疫情指挥中心记者会上，指挥官陈时中被问到是否担心亚洲恐面临第二波疫情危机？陈时中表示，“对台湾目前发展有信心”，但仍呼吁要守好个人防线，才能把风险降到最低。

据联合新闻网报道，有媒体问到亚洲多国多在解禁后确诊数回升，是否掌握周边国家解封后的困难？有无因应措施？另外，若全球逐步解封，欧美又说秋冬有一波疫情，台湾要如何避免再度感染疑虑？

陈时中表示，各国在解封时都遇到困难，很多国家有例子。一个很重要的因素，就是社区内仍有潜藏病患，社区受影响、罹患确诊的人有较高潜藏危机时，宣布解封可能就太快了些。

二是在台湾连续多日未出现本土病例后，岛内要力推防疫新生活，民众只要遵守维持社交距离、量体温、勤洗手，加上主管机关能够做好把关，就能解除室内100人、室外500人限制。陈时中再次强调，该项准则适用所有行业，就算是八大行业也一样。

媒体也问到，是否考虑对港、澳松绑经贸往来，具体时程指标为何？另外，加拿大希望向台采购1000万片口罩，是否同意？目前口罩产能供需情况足够吗，是否会提前解禁管制出口？

对此，陈时中表示，经贸往来的开放与选择，不会以定点做考虑，地点是考虑因素之一，重点是与公共政策的重要性和影响力，这不容易做，故还在讨论中。而口罩走向开放政策是必然，但也要充分的前提下，才会走向开放之路。

