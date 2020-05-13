苹果扶植立讯挑战鸿海

美国苹果公司授意中国大陆大型电子制造服务（EMS）企业立讯精密工业参与投资iPhone金属机壳供货商可成科技，希望能够扶植立讯以挑战鸿海长期在电子组装业的市场定位。

据日经中文网报道，立讯精密已经和可成洽谈投资事宜一年多。正在商讨的投资项目包含可成在中国大陆的厂房、员工、干部以及可能的苹果订单机会。

金属手机壳的制造是参与iPhone组装不可或缺的工序。iPhone的组装由台湾鸿海精密工业与和硕联合科技承担，两家企业均在旗下拥有金属手机壳子公司。

相关人士透露，苹果有意扶植立讯精密在未来几年参与iPhone组装。多名消息来源指出，苹果的策略是希望扶植更多供货商，以增加自身在供应链的议价能力以降低成本。同时，如果立讯精密参与iPhone的组装，将成为象征大陆企业技术实力提高的案例。不过，目前立讯尚未做出最后决定，除了新冠肺炎疫情导致全球经济情势不确定性以外，大举投资金属机壳产业所带来的财务风险，以及iPhone未来十年的成长性也是立讯仍在考虑的因素。

可成科技的发言人表示截至目前，没有出售大陆资产的确定计划。

立讯精密2004年设立，自2012年起承担苹果的零部件生产，还负责苹果的无线耳机“AirPods”的生产，力争将业务扩大至iPhone生产，以加快增长。立讯精密截至12日的总市值为2560亿元，高于鸿海总市值的约1兆新台币（约合人民币2372亿元），股票市场的估值较高。