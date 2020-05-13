大陆外交部促法撤对台售武计划

台湾上月决定把向法国采购的拉法叶级护卫舰升级，估计花费可能达上千亿元台币规模。有报道指法国政府计划向台湾出售武器。

中国外交部发言人赵立坚今天（19日）在例行记者会表示，中方坚决反对外国向台湾地区出售武器，或与台湾开展军事安全交流的立场是一贯的、明确的。中方已经向法方表达严重关切，再次敦促法方恪守“一个中国”原则，撤销对台军售计划，避免给中法关系造成损害。

台湾在1989至1991年间与法国正式签署的拉法叶巡防舰军购案时曾出现收受佣金的弊案，最终导致双方多人因牵涉进案情而离奇身亡，至今仍未查清真相，也是台湾最大的军事丑闻。

此外，大陆当时也极力反对法国向台湾出售军舰。双方多次磋商后，中国要求法国政府在公布批准法国企业向台湾出售护卫舰的消息时，发表一份公报，重申法国的对华政策，特别是在台湾问题上的立场。

大陆前外交部部长钱其琛在《外交十记》中披露，法国在向台湾出售护卫舰后，又在1992年向台湾出售“幻影2000”战机，引来北京更大的不满。

当时的中国政府宣布：撤销部分拟议中与法方的大型合作项目，如广州地铁、大亚湾核电站二期工程、购买法国小麦等；不再与法国商谈新的重大经贸合作项目；严格控制两国副部长级以上人员的往来；立即关闭法国驻广州总领事馆。

法国政府过后与北京秘密进行了长达半年的磋商，就恢复两国关系达成协议，承诺今后不批准法国企业参与武装台湾。