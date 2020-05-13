瑞士联邦法院已受理孙杨上诉

距离4月28日孙杨就两个月前被CAS禁赛8年的裁决“压哨”向瑞士联邦法庭提起上诉，至今又已经过去了半个月时间。

据红星新闻报道，瑞士联邦最高法院已经正式受理孙杨上诉，案卷编号为“4A_192 / 2020”，但案件相关细节目前仍处于“密封”状态。这也意味着，孙杨上诉案即将进入最终的审理阶段，或许在接下来不久，就将决定这位运动员最终的结局。

北京时间2月28日，CAS公布裁决书，孙杨被禁赛八年，即日起生效。中国游泳协会主动发声，表示遗憾的同时，力挺孙杨“维权”。孙杨表示自己会上诉。律师张起淮发布声明，将在30日内向瑞士联邦最高法院提起上诉。

原定于3月28日是其上诉的最后期限，但因为疫情原因，瑞士联邦最高法院于3月20日起关闭了所有业务。为此，孙杨的上诉期限也被延期到4月28日。此前据《游泳世界》报道，孙杨在最后时刻“压哨”提出上诉，希望驳回CAS（国际体育仲裁法庭）赞同WADA（世界反兴奋剂机构）的裁决。瑞士联邦法院表示：“孙杨的上诉是在4月29日（当地时间）提出的。”

瑞士联邦最高法院表示，他们已经正式受理孙杨上诉，案件编号为“4A_192 / 2020”，但案件相关细节目前仍处于“密封”状态。由于新冠疫情影响，瑞士联邦法院此前一直无法正常工作，当地时间5月7日，瑞士联邦最高法院官网发布消息，称将从当地时间5月11日逐步恢复正常的司法运作，但除非“无法在家完成工作以及其他一些必须出现在现场的”情况外，要求员工继续待在家中，这或许会延迟接下来孙杨上诉一案的进程。

对于孙杨来说，近期的不利消息还有不少。国际泳联法律委员会执行主席的达伦·凯恩近日为《悉尼先驱晨报》撰写专栏，明确表示孙杨上诉成功的机会微乎其微。按照相关条例，瑞士联邦法院在处理上诉时不会考虑具体案情，其管辖权侧重于法律方面，主要关注案件的审判程序是否合乎规则。仅有以下五个方面的因素，能让瑞士联邦法院推翻CAS的决定——独任仲裁员之指定或仲裁庭之组成违规；仲裁庭对其自身管辖权之有无认定有误；仲裁庭超裁或漏裁；违反程序的基本原则；裁决有违瑞士公共政策。

达伦·凯恩表示，前三类情形，与案件本身关联不大，且在听证会中并未被提及。第四类“违法程序的基本原则”，凯恩认为凭此翻案的概率并不大，“一是翻译问题或涉诉讼程序，虽然孙杨的母语不是英语，但孙杨的翻译人员是由孙杨自己聘请的，同时翻译也是得到事先孙杨认可，并在事先重新进行了翻译处理。二是孙杨的律师也获得与WADA的律师一样的旁听权和陈述时间。”在凯恩看来，关于“是否违反公共政策”成为孙杨唯一可能的突破口。但是，只有违反瑞士的基本法律原则和价值观，才能实现翻案。凯恩表示，CAS对孙杨8年禁赛，并未违反瑞士的公共政策，且遵守了《世界反兴奋剂守则》——除非孙杨被判终身禁赛，否则任何基于“判决过严、禁赛过长”的上诉理由，都将会失效。