消息人士：中方准备惩戒美国就疫情起诉中国的实体和个人

《环球时报》记者昨天（13日）从相关消息人士处获悉，中方对美国内就疫情针对中国的追责诉讼极为不满，中国政府已着手准备对一些美国会议员、密苏里州以及美方相关个人和实体采取必要惩戒措施。

据环球网报道，近段时间以来，美国国内一些国会议员及州官员借冠病疫情问题向中国发难。4月14日，美国共和党籍参议员约什·霍利在参议院推出《为新冠病毒受害者追求正义法案（ Justice for Victims of Coronavirus Act）》，允许美国人对中国提出私人诉讼。4月16日，美国共和党籍参议员汤姆·科顿提出《2020年追究中国共产党感染美国人责任法案》，要求剥夺中国在美国的主权豁免。一天后，美国共和党籍众议员克里斯·史密斯等人在众议院推出类似法案，要求北京对美国人民因为冠病承受的伤害负起责任。共和党籍众议员班克斯也呼吁就疫情对中国进行追责索赔。

除了上述议员，包括美国保守游说组织“自由观察”（Freedom Watch）以及总部位于得克萨斯州的企业Buzz Photos等美国实体也加入到了诉讼的队伍中。今年4月17日，“自由观察”的联合创办人拉里克莱曼向得克萨斯州北部法庭提交起诉书，将“自由观察”和位于得州的一家体育摄影公司Buzz Photos列在原告名单中。起诉书要求中国政府的赔偿金额超过20万亿美元。当地时间4月21日，美国密苏里州总检察长埃里克·施密特向联邦法院提起一起民事诉讼，称中国的疫情响应使该州蒙受巨大经济损失，称中国必须为全球新冠病毒大流行负责，并要求现金赔偿。



