特朗普延长行政令一年 继续封杀华为和中兴

美国总统特朗普周三宣布将2019年5月签署的一项行政令延长一年，该行政令宣布进入国家紧急状态，并禁止美国企业使用构成国家安全风险的企业制造的电信设备。

据路透社报道，上述行政令基于国际紧急经济权力法案，该法案赋予总统在应对给美国造成威胁的国家紧急状态时，对商业活动进行监管。国会议员表示，特朗普2019年颁布的这项命令直接针对华为技术有限公司和中兴通讯等中国企业。

知情人士表示，美国商务部也料将再次延长周五到期的许可证，允许美国公司继续与华为做生意。

美国商务部已经多次延长临时许可证期限，之前已将其延期至4月1日。华为是第二大智能手机制造商，也是提供5G网络技术的主要电信设备公司。

美国商务部3月就未来是否应延长该许可征求公众意见，并询问如果临时通用许可不延长的话，公众所在的公司和组织将有何影响。商务部还询问了与结束许可相关的成本。

无线行业协会CTIA敦促商务部批准“长期”延长许可，写道“现在不是妨碍全球运营商维护网络健康能力的时候。”

该协会表示，“持续而有限的使用华为来保护市场设备与装置的安全，可以降低美国消费者装置遭破坏的风险，从而令他们受益。”

该协会还要求商务部“恢复和修改其先前对标准开发工作的授权，以允许与华为交流，以促进全球电信标准的发展。”

中国商务部和华为未予置评。