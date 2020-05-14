中国银保监会：一季度保险业经营压力加大但风险可控

中国银保监会日前召开偿付能力监管委员会工作会议，会议指出，受冠病疫情等因素影响，今年第一季度保险业经营压力加大，发展速度放缓，但偿付能力总体充足，风险可控。

据中国银保监会网站报道，数据显示，2019年末，纳入会议审议的178家保险公司平均综合偿付能力充足率为247.7%，平均核心偿付能力充足率为236.8%，财产险公司、人身险公司、再保险公司的平均综合偿付能力充足率分别为284.2%、240.7%和304.1%；103家保险公司风险综合评级被评为A类，69家被评为B类，4家被评为C类，1家被评为D类。

2020年第一季度末，纳入会议审议的保险公司平均综合偿付能力充足率为244.6%，较上季度末下降3.1个百分点，核心偿付能力充足率为233.6%，较上季度末下降3.2个百分点，财产险公司、人身险公司、再保险公司的平均综合偿付能力充足率分别为288.1%、237.3%和290.3%；102家保险公司风险综合评级被评为A类，72家被评为B类，3家被评为C类，1家被评为D类。

会议认为，疫情发生后保险业充分发挥风险保障功能，主动承担社会责任，不断优化保险服务，全力支持抗击疫情，助力企业复工复产，做出了积极贡献。