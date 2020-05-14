吃不上竹子提前返国 旅加大熊猫将回到成都繁育基地

受冠病疫情影响，国际航班运力下降，中国的新鲜竹子不能及时空运到加拿大，加拿大卡尔加里动物园不得不提前两年将大熊猫“二顺”和“大毛”送回中国。对此，成都大熊猫繁育研究基地表示，熊猫基地和加拿大合作方商量，决定终止合作，让大熊猫提前回到家乡成都。

据新华社报道，成都大熊猫繁育研究基地主任张志和说：“两只大熊猫离开成都已经8年了，以前我们提供很多新鲜的竹子，通过航班运送过去。此次受疫情影响，航班减少，新鲜的竹子不能及时运送到加拿大，加拿大方也从其他地方寻找了竹子，但仍不合大熊猫的口味。我们和加拿大合作方商量决定，提前终止合作。”

“我们很期盼两只熊猫回来，毕竟回到家乡成都，一定会吃上家乡最美味新鲜的竹子。”据张志和介绍，为了“二顺”和“大毛”回来，熊猫基地做了大量的沟通工作，包括转移、运输手续、运输途中的保障，以及熊猫回家后食物的准备。“完全不用担心，它们回来一定会得到最好的照顾”。

大熊猫“二顺”为雌性，2007年出生于重庆。大熊猫“大毛”为雄性，2008年出生于成都。两只熊猫于2013年3月抵达加拿大，这是20年来中国首次将大熊猫租借给加拿大动物园。

根据中国与加拿大两国政府的协议，中国将两只大熊猫租借给加拿大10年，先后分别居住在多伦多动物园和卡尔加里动物园。2015年10月，“二顺”在加拿大多伦多动物园顺利生产了一对熊猫宝宝，分别是“加盼盼”和“加悦悦”，2018年两只大熊猫移居到了加拿大的卡尔加里动物园。