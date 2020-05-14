中国已有1454所高校开展在线教学，参加在线学习的大学生共计1775万人，合计23亿人次。

据新京报报道，在中国教育部今天召开的介绍疫情期间大中小学在线教育情况发布会上，教育部高等教育司司长吴岩透露上述数字。

吴岩公布，截至5月8日，全国1454所高校开展在线教学。103万教师在线开出了107万门课程，合计1226万门次课程，其中既包括理论课，也包括实验课；参加在线学习的大学生共计1775万人，合计23亿人次。

其中，高校开设课程覆盖本科理、工、农、医、经、管、法、文、史、哲、艺、教全部12个学科门类；课程类型包括公共课、专业基础课、专业课、理论课、实验课等多种类别，授课模式有直播课、录播课、慕课、远程指导等多种形态。

此外，教育部还推出了高校在线教学英文版国际平台，首批上线302门英文版课程，涵盖医学与疫情防控、自然科学等八个领域，并向所有海外留学人员推介高校在线教学英文版国际平台。高等教育出版社“爱课程”和清华大学“学堂在线”是首批入选的国际平台。

吴岩表示，下一步将把此次大规模在线教育教学的实践转化为疫情结束后教育教学改革的举措，形成包括思想、理念、内容、方法、技术、标准、评价、范式等在内的一整套改革方案。