习近平：北京市要加强全国“两会”期间疫情防控工作

中共总书记习近平今天（14日）强调黑龙江、吉林等近期发生聚集性疫情的地区要有针对性加强防控措施，也要求北京市加强全国“两会”期间疫情防控工作。

据中国央视新闻报道，习近平在中共政治局常委会会议上说，中国疫情防控形势当前总体是好的，同时境外疫情形势严峻复杂，国内防范疫情反弹任务仍然艰巨繁重。

习近平说：“要坚决克服麻痹思想、厌战情绪、侥幸心理、松劲心态，持续抓紧抓实抓细外防输入、内防反弹工作，决不能让来之不易的疫情防控成果前功尽弃，确保完成决战决胜脱贫攻坚目标任务，全面建成小康社会。”

习近平提到，要加强重点地区、重点场所内防反弹工作，并说湖北省和武汉市要继续加强和完善社区防控，做好核酸检测排查等工作，国务院联防联控机制武汉联络组要加强指导和督促。

习近平也要求，指导学校细化复学防控方案，保障师生安全和健康；有针对性强化医疗机构感染防控措施，健全陪护和探视管理，有序恢复正常诊疗秩序，切实防范院内感染。

政治局常委会则在会议上强调，要在做好常态化疫情防控的前提下，继续围绕重点产业链、龙头企业、重大投资项目，打通堵点、连接断点，加强要素保障，促进上下游、产供销、大中小企业协同复工达产。

会议也要求，加快推动各类商场、市场和生活服务业恢复到正常水平，畅通产业循环、市场循环、经济社会循环；加强国际协调合作，共同维护国际产业链供应链安全稳定。