举办时间相近 国际奥委会建议北京冬奥借力东京奥运

国际奥委会14日深夜通过视频连线方式远程召开执委会会议，国际奥委会主席巴赫在回答新华社记者提问时表示，在冠病疫情下，北京冬奥会各项筹办工作进展顺利，而各相关方应考虑如何借力东京奥运会。

据新华社报道，在国际奥委会执委会会议之后的线上全球记者发布会上，巴赫表示：“北京冬奥会的筹办工作进展顺利。我们很快将在6月召开（国际奥委会北京冬奥会）协调委员会会议，全部国际冬季单项体育联合会都将出席。相关报告显示，无论是基础设施还是运行方面，北京的进展都非常出色。”

东京奥运会已由原计划的2020年7月24日开幕，推迟到2021年7月23日至8月8日举行，东京残奥会将于2021年8月24日至9月5日举行，结束后距北京冬奥会开幕仅剩5个月。在现代奥林匹克的历史上，1924年至1992年的夏季奥运会和冬季奥运会均在同年举行。从1994年利勒哈默尔冬奥会起，冬奥会与上一届夏奥会的间隔通常为一年半。

巴赫认为两届奥运会离得如此之近，相关方应考虑如何借力。“我们需要考虑北京冬奥会和东京奥运会离得如此近，可能会给北京冬奥会的筹办带来什么优势，因为这将让整个世界保持甚至提升对奥运会的高关注度。这需要每一个相关方，包括组委会、赞助商和合作伙伴、持权转播商以及其他所有人，共同来思考其中蕴含的机遇。”

巴赫还说，北京冬奥会将继续得到来自国际奥委会及其奥运会部、协调委员会的建议。