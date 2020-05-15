路透：中国今年将发放更多粮食进口配额增加海外采购

三名消息人士表示，中国今年在增加低关税玉米进口配额，并可能扩大小麦进口配额。目前中国寻求增加从美国采购农产品，以实现遵守全球贸易规则的承诺。

据路透社报道，中国的目标是稻米、玉米和小麦自给率达到95%，但允许通过关税配额(TRQ)体系进口一定量的农产品。

配额体系允许进口商以最低1%的税率进口定量农产品，配额以外的进口税率则为65%。

不过这一不透明的体系受到粮食出口国的广泛批评，他们认为中国政府没有按承诺数量发放配额，从而限制了自海外的采购。

作为1月与美国所达成第一阶段贸易协议的一部分，中国承诺充分利用其关税配额。据两名知情消息人士透露，2020年迄今中国已发放逾600万吨低关税玉米进口配额。

这包括上个月发放的150万吨配额，还有年初多数配额发放时的一批。

其中一位知悉政府计划的消息人士并称，北京可能共计发放720万吨玉米配额。这将是北京首次全面分配其玉米配额。

一位来自国有企业的消息人士称，今年到目前为止，政府还“更广泛地”发放了小麦进口配额。与2019年同期相比，今年第一季度中国小麦进口量增加了23.1%，达到127万吨。

路透无法确定这些改变落实到了什么程度。但消息人士称，今年小麦进口可能最多达到700万吨。

“政府可能会发放更多配额，或敦促买家使用更多的配额，”他称，并补充说，进口的小麦可能来自美国和其他国家。