205名美议员致函谭德塞促邀台参加WHA

世界卫生大会（WHA）将于5月18至19日召开视讯会议，美国联邦众议院205名议员14日联名致信给世界卫生组织（WHO）秘书长谭德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus），要求世卫让台湾以观察员身分参与本届WHA。

据《自由时报》报道，美国众院“国会台湾连线”共同主席夏波（Steve Chabot）、席瑞斯（Albio Sires）与康诺里（Gerry Connolly）发动这项连署，这次联署的议员横跨两党，其中有许多重量级议员，包括共和党党团会议主席钱尼（Liz Cheney）、外交委员会主席恩格尔（Eliot Engel）与首席议员麦考尔（Michael McCaul）、程序委员会主席麦高文（Jim McGovern）、国土安全委员会主席汤普森（Bennie Thompson）等议员。

信中指出，正值空前的公卫危机之际，这封信表达对台湾无条件以观察员身分参与第73届WHA与WHO技术性会议的强力支持，台湾对全球公共卫生的承诺与处理疫情的作为，证明将台湾纳入WHO行动有其价值。从各方来看，台湾在各国处理疫情表现名列前茅，从今年4月1日开始，台湾已向其他各国捐赠2300万片口罩，维持台湾长久以来在面临卫生危机时对世界的援助，另外台湾对投入各项卫生难题也有卓越纪录，并在20个国家执行超过50项公共卫生计画。

信中提到，尽管台湾疫情处理表现出色并展现专业，但WHO在武汉肺炎危机中对台湾的待遇却令人感到忧心，特别是台湾官员无法及时从WHO获得必要资讯、被排除在WHO实验室网路之外，台湾疫情资讯未能与WHO会员国分享，台湾的统计资料被错误纳入中国数据之中。

信中强调，在2009到2019年之间，台湾申请参与187场WHO技术性会议中，共被拒绝130场，另外蔡英文2016年当选台湾总统以来，中国已成功施压WHO暂停邀请台湾以观察员身分参与过去3届WHA。鉴于台湾的贡献和人民的健康需求，WHO排除台湾以观察员身分参与今年WHA，将违反其《宪章》谋求所有人健康的精神，这在联合国大会第2758号决议与世卫大会第25.1号决议均未赋予北京代表台湾人民的权利。

议员们最后指出：“相信邀请台湾出席今年WHA不仅是正确的做法，而且还将有助于全球应对疫情，感谢您（谭德塞）对我们所关注问题的重视，并期待您的及时回应。”